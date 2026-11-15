Tassotti racconta: “Baresi era sempre silenzioso ma aveva grande leadership. Quando giocava male giocava da 7”

Sul canale YouTube 'Milan Hello' di Andrea Longoni è uscito "Franco Baresi, la vera storia della leggenda", il documentario dedicato al grande Capitano del Milan.

Sul canale YouTube 'Milan Hello' di Andrea Longoni è uscito "Franco Baresi, la vera storia della leggenda", il documentario dedicato al grande Capitano del Milan. Un racconto emozionante, arricchito da interviste e testimonianze esclusive di allenatori, compagni, dirigenti e avversari. Galliani, Capello, Bergomi, Costacurta, Tassotti, Zico, Careca, Aldair, Simone, Panucci e tanti altri. Di seguito un estratto del documentario.

“Franco è sempre stato silenzioso, ma aveva una grande leadership comunque anche senza parlare molto nello spogliatoio. È stato un giocatore incredibile, forse il giocatore che ha avuto il rendimento più alto. Insomma, era un giocatore che quando giocava male giocava da sette. Era impressionante la sue capacità, la sua forza”.