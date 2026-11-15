Ronaldinho, 45 minuti da titolare nel derby Ravenna-Forlì: “Il calcio è la cosa più bella della mia vita, è stato bellissimo”

Le parole di Ronaldinho rilasciate a Sky dopo il primo tempo di Ravenna-Forlì.

La leggenda brasiliana Ronaldinho è tornato oggi a giocare una partia ufficiale dopo 11 anni dall'ultima volta. Alle 17:30 infatti, nel derby tra Ravenna e Forlì, l'ex Milan è partito titolare ed ha giocato l'intero primo tempo, al termine del quale ha salutato tutto lo stadio con un giro di campo. Il numero 10 poi ha parlato ai microfoni di Sky Sport ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

"È andata benissimo, ho giocato con tanti giovani calciatori. Mi sento molto bene. È passato tutto troppo veloce. Il calcio è così, è sempre stato così per me".

È stata l'ultima, o tornerai?

"Non lo so, adesso, se il presidente mi chiama, io torno. È sempre un piacere giocare, gliel'ho detto: quando ha bisogno di me, io ci sono".

La cosa più bella di questi giorni a Ravenna?

"Tornare a giocare, vivere i momenti nello spogliatoio. È tutto bello, il calcio è la cosa più bella che ho avuto nella vita".

Nel calcio di oggi manca un po' della tua allegria?

"No, ci sono tanti calciatori che hanno la mia stessa maniera di giocare. Il calcio è così, tante volte le cose non vanno bene, per noi brasiliani o per noi italiani. Il calcio è così, adesso aspettiamo che sia l'Italia sia il Brasile possano tornare a vincere il Mondiale e fare un bel calcio"

Oggi quanto ti è piaciuto?

"È stato tutto bellissimo, vedere tanti giocatori giovani che sono cresciuti vedendomi giocare: è stato bello giocare insieme a