Panucci su Baresi: “Con uno sguardo ti intimidiva o ti incoraggiava, nessun difensore come lui”

Sul canale YouTube 'Milan Hello' di Andrea Longoni è uscito "Franco Baresi, la vera storia della leggenda", il documentario dedicato al grande Capitano del Milan.

Sul canale YouTube 'Milan Hello' di Andrea Longoni è uscito "Franco Baresi, la vera storia della leggenda", il documentario dedicato al grande Capitano del Milan. Un racconto emozionante, arricchito da interviste e testimonianze esclusive di allenatori, compagni, dirigenti e avversari. Galliani, Capello, Bergomi, Costacurta, Tassotti, Zico, Careca, Aldair, Simone, Panucci e tanti altri. Di seguito un estratto del documentario.

“Franco è stato un grande leader, un grande capitano, in campo era silenzioso, ma con una personalità incredibile. Bastava uno sguardo suo che ti intimidiva o ti dava coraggio. In 4 anni insieme non l’ho mai visto sbagliare una partita e oggi sarebbe inarrivabile. Non ci sarebbe un difensore che potrebbe raggiungere la la sua forza. Franco era come giocatore classe, talento e personalità”.