Gila racconta l’arrivo in Italia e un periodo bruttissimo nel quale ha toccato il fondo

Mario Gila, difensore del Milan, è il protagonista del secondo episodio di The Chamber, la serie di interviste di AC Milan dedicata al benessere mentale.

Mario Gila, difensore del Milan, è il protagonista del secondo episodio di The Chamber, la serie di interviste di AC Milan dedicata al benessere mentale. Prima dell’intervista, Mario trascorre del tempo all’interno di una camera semi-anecoica, allontanandosi dal rumore e dalle distrazioni della vita quotidiana per concentrarsi sui propri pensieri. Subito dopo incontra Luca Casadei per una conversazione aperta sulla forza mentale, su ciò che si può imparare dalle esperienze difficili, sull’importanza di mantenere un atteggiamento positivo e continuare a credere in sé stessi. Di seguito un estratto delle sue parole.

Quando fai un errore sei molto esigente e severo con te stesso? Cioè, come ti comporti con te stesso quando qualcosa non è andato come volevi?

"Sono cambiato moltissimo. All'inizio della mia carriera qui in Italia ho attraversato un periodo durissimo e ho toccato il fondo, ma grazie a un aiuto esterno, a un sostegno psicologico, sono riuscito a superarlo. Ecco perché parlo di prima: prima ero davvero molto duro con me stesso, non mi concedevo di sbagliare; se sbagliavo mi giudicavo in modo molto negativo, non accettavo la possibilità di sbagliare o di commettere errori. Adesso lo gestisco molto meglio: ora sento che l'errore fa parte del mestiere, è qualcosa che ti aiuta a migliorare, qualcosa che ti aiuta a crescere. Quindi lo affronto con molta più serenità, riesco a elaborarlo molto meglio dentro di me. Credo che sia necessaria anche una certa dose di rigore, perché bisogna saper trovare anche una soluzione a quell'errore, sia nella vita professionale sia in quella privata, ma con molta più calma e più comprensione verso me stesso".