Nations League, Maignan e Rabiot ancora titolari: le formazioni ufficiali di Francia-Turchia

Nations League, Maignan e Rabiot ancora titolari: le formazioni ufficiali di Francia-TurchiaMilanNews.it
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Oggi alle 20:12News
di Francesco Finulli
Le formazioni ufficiali di Francia-Turchia

Dopo la sconfitta con l'Italia rimediata giovedì scorso a San Siro, la nazionale di Zizou Zidane torna in campo per affrontare la Turchia. Al Matmut Atlantique i rossoneri Maignan e Rabiot, con i loro connazionali, sono chiamati alla vittoria per assicurarsi la qualificazione alla fase finale. Di seguito le formazioni ufficiali.

FRANCIA-TURCHIA: LE FORMAZIONI UFFICIALI 

FRANCIA (4-3-3) - Maignan, Kumbedi, Jacquet, Konatè, Diouf, Da Cunha, Rabiot, Cherki, Olise, Barcola, Mbappè (C) All. Zinedine Zidane

TURCHIA (5-3-2) - Ozer, Celik, Demiral, Bardakci, Topcu, Elmali, Yukses, Calhanoglu (C), Uzun, Guler, Gul All. Sergej Yalcin