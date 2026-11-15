De Winter non va in nazionale, a DAZN commentano duri: “Non lo convocherei mai più”

I commenti degli ospiti di Fuoriclasse, su DAZN, in merito alla scelta di De Winter di non andare in nazionale.

Nell'ultima puntata di Fuoriclasse, in onda su DAZN, gli ospiti in studio hanno commentato la decisione di De Winter, difensore belga rossonero, di non andare in nazionale per sua scelta. Questi i commenti dei presenti.

Marinozzi - "De Winter non è andato in nazionale, Van Bommel ha detto che prenderanno dei provvedimenti e che hanno parlato, non è titolare... voi come l'avete presa?"

Brocchi - "Adesso sei titolare del Milan, stai giocando sempre, sei un ragazzo che sta crescendo, vai in nazionale, non ti fa giocare e quindi non vado più, cioè io divento matto".

Ferrara - "Io avevo dei mostri davanti, io aspettavo il mio turno"

Bherami - "Assurdo da parte del giocatore"

Matri - "Non può esistere, ma proprio io non lo convocherei mai più nella storia della nazionale"