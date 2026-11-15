Costacurta e il rapporto con Baresi: “È stato un fratello maggiore, con me più generoso perché avevamo diverse cose in comune”

Sul canale YouTube 'Milan Hello' di Andrea Longoni è uscito "Franco Baresi, la vera storia della leggenda", il documentario dedicato al grande Capitano del Milan.

Sul canale YouTube 'Milan Hello' di Andrea Longoni è uscito "Franco Baresi, la vera storia della leggenda", il documentario dedicato al grande Capitano del Milan. Un racconto emozionante, arricchito da interviste e testimonianze esclusive di allenatori, compagni, dirigenti e avversari. Galliani, Capello, Bergomi, Costacurta, Tassotti, Zico, Careca, Aldair, Simone, Panucci e tanti altri. Di seguito un estratto del documentario.

“Come compagno è stato un compagno insegnante per me, direi da fratello maggiore. I consigli erano sempre volti a cercare di far sì che che migliorassi e non solo con me, ma un po' con tutti. Credo che con me sia stato un pochino più generoso perché arrivando al dal settore giovanile, anch'io lombardo, anch'io con un con una perdita importante in famiglia, credo che in un certo senso mi abbia preso sotto la sua ala e devo dire che è stato molto generoso nei consigli per me”.