News
Maignan, l’Equipe sull’infortunio: duro contrasto e fastidio alla coscia, sostituzione precauzionale
MilanNews.it
All'intervallo di Francia-Turchia, il portiere del Milan Mike Maignan è uscito dal campo, sostituito da Restes, per un dolore alla coscia. Il quotidiano francese Equipe ha da poco rivelato che il capitano rossonero ha subito un colpo nel primo tempo in un duro contrasto con l'attaccante turco Deniz Gül.
Si era anche lamentato di un fastidio alla coscia destra e lo staff tecnico non ha voluto correre rischi. Al suo posto è entrato Restes, giocatore del Tolosa, alla sua seconda presenza con la nazionale francese dopo aver giocato nella partita Francia-Belgio di inizio ottobre (4-1).
Pubblicità
News
NewsMoreira a Sky: “Primo gol con la nazionale speciale, nel Milan sto imparando tanto. Europa League? Recupereremo”
Francia, battuta la Turchia 2-1: Maignan sostituito per infortunio alla coscia, 60 minuti per Rabiot
Primo PianoCalciomercato Milan, Cardinale prepara nuovi investimenti importanti. Ecco perché non si fermeràdi Pietro Mazzara
Le più lette
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni
Primo Piano
Esclusiva MNJanssen: "Moreira, il derby la svolta per lui. Si è imposto rapidamente al Milan. Lo preferisco a destra"
Luca SerafiniServono risposte. Tresoldi, Endrick, Inacio: bene, ma il terzino sinistro? Chi farà il mercato di gennaio?
Franco OrdineMercato: Tresoldi no, Endrick sì. Convocazioni: fatevi furbi… La protesta sacrosanta di Rabiot
Carlo PellegattiAmorim, una scoperta. Bravo Ramos, Premio Bontà Notte di Natale. Krosche e Milanello. Cisse tripla A
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com