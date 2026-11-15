News Maignan, l’Equipe sull’infortunio: duro contrasto e fastidio alla coscia, sostituzione precauzionale

All'intervallo di Francia-Turchia, il portiere del Milan Mike Maignan è uscito dal campo, sostituito da Restes, per un dolore alla coscia. Il quotidiano francese Equipe ha da poco rivelato che il capitano rossonero ha subito un colpo nel primo tempo in un duro contrasto con l'attaccante turco Deniz Gül.

Si era anche lamentato di un fastidio alla coscia destra e lo staff tecnico non ha voluto correre rischi. Al suo posto è entrato Restes, giocatore del Tolosa, alla sua seconda presenza con la nazionale francese dopo aver giocato nella partita Francia-Belgio di inizio ottobre (4-1).