Belgio-Italia, azzurri sconfitti 4-1: Moreira gol e prestazione superlativa, debutto per Cisse

Il risultato di Belgio-Italia.

Dopo la vittoria degli azzurri per 3-1 ai danni della Francia di Zidane, questa sera la nazionale italiana è stata ospite del Belgio di Mark Van Bommel. Il match è valso la sesta ed ultima giornata del girone della Uefa Nations League che ha decretato le due squadre qualificate ai quarti di finale della competizione. Oltre alla Francia, che ha battuto in casa la Turchia, la seconda qualificata è proprio il Belgio grazie alla vittoria di questa sera per 4-1 che ha permesso ai diavoli rossi di superare in classifica la nazionale guidata da Roberto Mancini.

Per il Milan arrivano da Bruxelles due notizie positive: la prima è l'esordio in nazionale maggiore di Cisse, subentrato al minuto 62 al posto di Scalvini, la seconda invece riguarda il numero 22 Diego Moreira. L'esterno rossonero è stato assoluto protagonista della partita con una prestazione a dir poco superlativa: una vera e propria freccia che ha dominato in lungo e in largo la fascia destra con continui dribbling ed inserimenti. La ciliegina sulla torta è arrivata poi all'80' con il gol segnato in contropiede che ha di fatto chiuso la partita.

BELGIO-ITALIA: IL TABELLINO DEL MATCH

BELGIO - ITALIA 4-1

11' Pio Esposito

15' De Cuyper

22' Ngoy

26' Doku

80' Moreira