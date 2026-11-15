News
Milan, tegola Maignan: esce all’intervallo di Francia-Turchia per un dolore alla coscia
MilanNews.it
Una brutta notiza arriva in casa Milan direttamente dallo Stadio Matmut Atlantique durante la partita Francia-Turchia. All'intervallo infatti il portiere del Milan Mike Maignan è uscito dal campo, sostituito da Restes, per un dolore alla coscia. Da capire l'entità del problema nelle prossime ore.
FRANCIA-TURCHIA: LE FORMAZIONI UFFICIALI
FRANCIA (4-3-3) - Maignan, Kumbedi, Jacquet, Konatè, Diouf, Da Cunha, Rabiot, Cherki, Olise, Barcola, Mbappè (C) All. Zinedine Zidane
TURCHIA (5-3-2) - Ozer, Celik, Demiral, Bardakci, Topcu, Elmali, Yukses, Calhanoglu (C), Uzun, Guler, Gul All. Sergej Yalcin
Pubblicità
News
Costacurta e il rapporto con Baresi: “È stato un fratello maggiore, con me più generoso perché avevamo diverse cose in comune”
Le più lette
3 Origi: "Il progetto del Milan era interessante. Maldini credeva in me, ma sono arrivato infortunato"
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni
Primo Piano
Esclusiva MNJanssen: "Moreira, il derby la svolta per lui. Si è imposto rapidamente al Milan. Lo preferisco a destra"
Luca SerafiniServono risposte. Tresoldi, Endrick, Inacio: bene, ma il terzino sinistro? Chi farà il mercato di gennaio?
Franco OrdineMercato: Tresoldi no, Endrick sì. Convocazioni: fatevi furbi… La protesta sacrosanta di Rabiot
Carlo PellegattiAmorim, una scoperta. Bravo Ramos, Premio Bontà Notte di Natale. Krosche e Milanello. Cisse tripla A
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com