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Milan, tegola Maignan: esce all’intervallo di Francia-Turchia per un dolore alla coscia

Milan, tegola Maignan: esce all’intervallo di Francia-Turchia per un dolore alla cosciaMilanNews.it
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Oggi alle 22:00News
di Andrea La Manna

Una brutta notiza arriva in casa Milan direttamente dallo Stadio Matmut Atlantique durante la partita Francia-Turchia. All'intervallo infatti il portiere del Milan Mike Maignan è uscito dal campo, sostituito da Restes, per un dolore alla coscia. Da capire l'entità del problema nelle prossime ore.

FRANCIA-TURCHIA: LE FORMAZIONI UFFICIALI 

FRANCIA (4-3-3) - Maignan, Kumbedi, Jacquet, Konatè, Diouf, Da Cunha, Rabiot, Cherki, Olise, Barcola, Mbappè (C) All. Zinedine Zidane

TURCHIA (5-3-2) - Ozer, Celik, Demiral, Bardakci, Topcu, Elmali, Yukses, Calhanoglu (C), Uzun, Guler, Gul All. Sergej Yalcin