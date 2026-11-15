Croazia, Modric in campo 90 minuti nella vittoria sulla Repubblica Ceca per 2-1
Il risultato di Croazia-Repubblica Ceca
Alla Opus Arena di Osijek, in Croazia, la nazionale di Luka Modric ha ospitato la Repubblica Ceca di Santi Denia. Entrambe le squadre, arrivando al match con rispettivamente 3 e 0 punti, erano auotomaticamente già fuori dalle prime due e dunque si sono contese solamente l'accesso ai play-out per evitare la retrocessione diretta. Alla fine i padroni di casa hanno avuto la meglio e, al termine di una partita molto equilibrata e combattuta, sono riusciti ad imporsi per 2-1. Da segnalare i 90 minuti giocati dall'istancabile Luka Modric.
CROAZIA-REPUBBLICA CECA: IL TABELLINO DEL MATCH
CROAZIA - REPUBBLICA CECA 2-1
2' Perisic
84' Hlozek
87' Majer
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