News Moreira a Sky: “Primo gol con la nazionale speciale, nel Milan sto imparando tanto. Europa League? Recupereremo”

Diego Moreira, assoluto protagonista nella partita di questa sera contro l'Italia nella quale ha trovato anche il primo gol con la maglia della nazionale belga, ha parlato nel post-partita ai microfoni di Sky. Queste le sue parole.

"Sono molto felice per il primo gol con la nazionale, è stato un momento speciale perchè c'era la mia famiglia. È una giornata che ricorderò per sempre"

Mancini ha detto che avete meritato di vincere e che siete una squadra molto forte

"Abbiamo alcuni giocatori molto forti davanti, come Doku, De Bruyne, ma poi credo che alla fine è uno sport in cui c'è bisogno di tutti e tutti abbiamo fatto una grande partita"

Cosa significa giocare con un giocatore come De Bruyne?

"De Bruyne è speciale, è un piacere averlo con noi perché vede cose che altri non vedono, ha tanta esperienza e siamo felici di averlo con noi in squadra"

Cosa porti da questa esperienza in nazionale nel Milan?

"In italia ho imparato tanto perché è un campionato che ha tanti giocatori di esperienza, giocare in nazionale e nel Milan sono due cose molto positive e sono molto felice"

Come si fa a recuperare in Europa dopo un avvio difficile?

"È difficile ma lavoriamo per questo, dobbiamo essere preparati e abbiamo giocatori che ci aiuteranno in questo"

Farai altri gol così belli?

"Spero di segnare altri gol così"