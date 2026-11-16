Milan-Tresoldi, Bucchioni: "Sarebbe un grande colpo, anche in chiave nazionale..."

Il pensiero di Enzo Bucchioni sul Milan

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni non solo ha parlato di Nazionale, ma anche toccato i più caldi temi d'attualità legati alla Serie A, soffermandosi anche sul Milan di Gerry Cardinale. Di seguito il suo pensiero:

" [...] La grande svolta probabilmente arriverà da Cardinale che s’è messo in testa di vincere lo scudetto, quindi ha pronti gli acquisti per sistemare i punti deboli del Milan. Il budget c’è, il nuovo capo dell’area tecnica pure. Come sappiamo, anche se arriverà ufficialmente solo a gennaio, è già operativo il tedesco Markus Krosche, 46 anni, ex Eintracht Francoforte. In Germania ha fatto benissimo, ha sistemi innovativi di valutazione, con una grande rete di scouting. Per gennaio gli obiettivi sono tre, un centravanti dal gol facile, un difensore centrale e un esterno destro di difesa. Può arrivare Tresoldi? Sarebbe un grande colpo per il Milan, ma anche in chiave nazionale. Il ragazzo, 22 anni, ha sempre tifato i rossoneri. Venire in Italia potrebbe anche convincerlo a scegliere la nazionale azzurra come auspicato da Mancini. Il problema, ovviamente, è il Brugge. La squadra belga chiede una cifra attorno ai sessanta milioni e c’è da verificare la possibilità di trattare già per il mese di gennaio. Su tutto questo stanno lavorando Cardinale e Krosche tenendo aperta anche la porta con il Real Madrid per il brasiliano Endrick, 20 anni.In questo caso sarebbe una operazione diversa, un prestito con qualche clausola. Il problema è Mourinho che non vuole mai mollare i giocatori anche se li utilizza pochissimo come Endrick. Il ragazzino preme, l’anno scorso a gennaio era stato prestato e vorrebbe una soluzione analoga. In corsa c’è pure la Roma, ma Cardinale da tempo ha aperto un canale con Florentino Perez".