MN Il Belgio travolge l'Italia, Moreira: "Aver segnato è stato molto bello"

Le dichiarazioni di Diego Moreira in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it

L’intervista esclusiva di Alessandro Schiavone per MilanNews.it a Diego Moreira, raccolta allo stadio Re Baldovino di Bruxelles dopo il 4-1 del Belgio sull’Italia in Nations League. Il giocatore del Milan ha realizzato il gol del definitivo 4-1, battendo Donnarumma da centravanti vero.

Bene in Serie A, male in Europa League: perché questo Milan dai due volti?

"In questo momento sono in nazionale e mi state chiedendo del Milan?".

Il Belgio ha praticamente travolto l’Italia, il tuo Paese calcistico attuale. È finita 4-1, ma il risultato avrebbe potuto essere anche di 8 o 9 gol…

"È qualcosa di speciale e siamo molto contenti. Era una partita importante, quindi aver vinto e aver segnato è stato molto bello".