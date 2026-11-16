MN Sala (DAZN): "Gila miglior acquisto degli ultimi anni, Modric potrebbe giocare un'altra stagione. Pulisic? Con Amorim è rinato"

L'intervista di Federico Sala in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Tra i tanti temi affrontati il rendimento di Pulisic e Modric

In esclusiva per MilanNews.it, Federico Sala bordocampista e giornalista di DAZN ha parlato così del rendimento del Milan di Amorim e dei suoi cavalli di battaglia come Gila, Modric e Pulisic. Queste le sue dichiarazioni:

Il giocatore che ti ha stupito di più?

"Mario Gila il giocatore che mi ha sorpreso di più. Mi aspettavo un giocatore importante, quello sì, ma mai così impattante e decisivo fin dalle prime partite in rossonero. Secondo me è l'acquisto più importante del Milan degli ultimi quattro o cinque anni, soprattutto per il rapporto qualità prezzo. Rispetto agli altri giocatori l'hanno pagato relativamente poco. Per quanto riguarda il rendimento è sicuramente uno dei migliori sin qui".

Amorim e il rendimento in Serie A

"Il percorso è molto positivo in campionato. Ha due punti in più del Milan di Allegri che era partito fortissimo, poi Inter e Lazio stanno andando ancor più forte. Poi il Milan è una squadra con dei difetti e lacune, come normale che sia però ha una forte identità, e questo non è scontato. La cosa che mi piace molto di Amorim è che va avanti con le sue idee prendendosi dei rischi enormi. Musah esterno sinistro a Genova, così come Chukwueze. Ci sono dei passaggi a vuoto in Europa League, ma perchè è chiaro che questa squadra non ha la forza per gestire due impegni a settimana. Per il resto è un Milan molto positivo".

Come vedi Modric?

"Modric lo sto vedendo meglio dell'anno scorso. Può farla un'altra stagione, ma dovrà essere protetto con dei giocatori che possano farlo rendere bene dal punto di vista atletico. E' un giocatore così intelligente che può farlo, sa mettersi al posto giusto nel momento giusto. Secondo me però l'anno prossimo tornerà a Madrid. Avrebbe potuto farne un'altra? Sì...".

Chi è il giocatore più importante di questa squadra?

"Pulisic secondo me, e l'ho visto da vicino a Genova, è tornato quel giocatore del 2025. Non nella seconda parte, ma quello di inizio anno con Allegri e di fine stagione con Conceiçao. E' un giocatore dominante, il più importante della squadra insieme a Rabiot. Chris è capace di essere spesso decisivo nelle partite decisive. Lo vedo bene anche fisicamente, prima non lo era ma anche di testa. E' in fiducia e il sistema di gioco di Amorim lo aiuta, si trova il suo spazio e va a lavorare con e senza palla. Sono convinto potrà fare davvero una grandissima stagione".