Bianchin: "Dietro le quinte, lo si diceva anche prima dell'esordio: 'Diawara regge, ha il livello per stare nel Milan'"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Sankhoun Diawara, difensore classe 2006 del Milan.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Sankhoun Diawara, difensore classe 2006 del Milan: "Il Milan è andato dritto sull'investimento da 3 milioni, senza pensarci troppo. In parte un salto nel buio, perché Diawara fino a febbraio non aveva giocato calcio professionistico e fino a giugno è stato in Ligue 2, contesto non così competitivo. Anche con la Francia, aveva giocato in Under 19, mai in Under 21. La data di nascita, 13 gennaio 2006, però invitava ad avere pazienza. La sorpresa è che Diawara ha risposto in fretta. Amorim lo ha tenuto seduto fino a metà ottobre, poi lo ha mandato in campo, un po' per l'emergenza della difesa, un po' perché in allenamento vedeva buone cose. Dietro le quinte, lo si diceva anche prima dell'esordio: "Il ragazzo regge, ha il livello per stare in questo gruppo".

LA POSIZIONE DI DIAWARA

Il percorso di Diawara nel Milan si è illuminato nelle ultime giornate: "Diawara - racconta Bianchin - è stato titolare a Udine e non era atteso. Al Milan in Friuli è andato tutto bene, così Amorim ha tirato dritto: gli ha dato minuti contro il Bologna e soprattutto lo ha fatto giocare titolare nel derby, non da centrale alla Pavlovic ma largo, in mare aperto, sulla fascia sinistra. Faccia a faccia con Spence, un giocatore della nazionale inglese. Sankhoun è stato deciso, concentrato, è rimasto nella partita. È stato fortunato quando ha perso di vista proprio Spence, che sul 2-1 per il Milan gli è sbucato davanti per deviare il cross di Carlos Augusto. Se avesse segnato, l'Inter avrebbe preso litri di fiducia, forse avrebbe vinto la partita e i milanisti più duri avrebbero mandato Sankhoun a processo per direttissima. Invece Maignan ha fatto una delle sue parate e di quell'azione ora resta solo una traccia nella memoria. A volte, anche se pare impossibile, le traiettorie dei palloni e delle carriere deviano allo stesso modo, per una questione di centimetri".