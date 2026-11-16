Elite League U20, le formazioni ufficiali di Italia-Svizzera: Comotto in panchina, c'è Sala dal 1'
Tra poco, alle 15, l'Italia Under 20 scenderà in campo contro la Svizzera nel match valido per la quinta giornata di Elite League. Nella formazione azzurra, che è reduce pochi giorni fa dalla vittoria contro il Portogallo, è presente dal primo minuto anche il giocatore del Milan Futuro Emanuele Sala, mentre partirà inizialmente dalla panchina Christian Comotto, centrocampista della prima squadra di Ruben Amorim.
Queste le formazioni ufficiali:
ITALIA: (4-3-3) Vannucchi; Idele, Amy, Plaia, Cocchi; Mout, Sala, Di Nunzio; Cardinali, Pugno, Ladisa. A disp.: Siviero, Verde, Reale, Reggiani, Nardin, Riccio, Coletta, Comotto, Mosconi, Lavelli, Rao, Conzato. All.: Nunziata.
SVIZZERA: (4-2-3-1) Salchli; Lichtenstein, Ruiz, Schodler, Volken; Kabashi, Tsawa; Etoski, Rufener, Mardochee; Vasovic. A disp.: Muslija, Aubert, Passavant, Smith, Srdanovic; Camara, Derbaci, Ishuayed, Coric, Tarnutzer, Tsimba, Rexhaj. All.: Frei.
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