Letizia: "Sento fuffaguru vari sbraitare contro Cardinale. Capisco ci si trovi spiazzati quando le cose cambiano"

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando le critiche a Gerry Cardinale, proprietario del Milan.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando le critiche a Gerry Cardinale, proprietario del Milan: "Leggo anche commenti, sento fuffaguru vari criticare, sbraitare, ma io capisco che, dopo aver impostato la propria filosofia di reddito e quant'altro nel parlare male del Milan, sull'infamare Gerry Cardinale e quant'altro, poi ci si trovi un po' spiazzati quando le cose stanno cambiando.

Perché io sono stato il primo a dire 'Cardinale non ha ancora messo un euro nel Milan' quando non l'aveva messo, 'Cardinale non ascolta i tifosi del Milan' quando non li ascoltava, 'Cardinale non sa neanche che cosa sia il Milan' quando effettivamente questa situazione c'era. Ma oggi che abbiamo un Gerry Cardinale diverso, l'onestà intellettuale ci impone di doverlo sottolineare. Quindi io capisco che oggi bisogna cercare qualcosa per riportare il terrore, tenere alto il livello del malumore, del malcontento, e quindi un po' magari ti auguri che non vengano spesi veramente questi cento milioni a gennaio. Un po', se verranno spesi, diranno che li ha spesi perché sono arrivati gli alieni, perché si inventeranno qualche spiegazione: 'Sì, però li ha fatti spendere sempre il procuratore Mendes', come se poi ci importasse qualcosa...".

LETIZIA E IL CASO DIEGO MOREIRA

"Ce lo ricordiamo - prosegue Letizia - com'è stato trattato l'acquisto di Diego Moreira, no? Diego Moreira ancora ieri migliore in campo nella sfida tra Belgio e Italia, ha letteralmente fatto ballare tutta l'Italia. Eppure quest'estate, a Ferragosto più o meno, bisognava sentire che Diego Moreira era una "marchetta" a Jorge Mendes, che Cardinale si era fatto fregare, che l'aveva pagato troppo, che era uno sconosciuto. Ma oggi non sento però prendere una posizione diversa, non sento dire: "Jorge Mendes sarà anche Jorge Mendes, ma Diego Moreira era un grande acquisto e tale si sta dimostrando"