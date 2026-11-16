Pulisic è tornato: doppietta in Nazionale e col Milan un rendimento che può solo crescere

Christian Pulisic is back? Lo diciamo con un po' di timore e superstizione, ma è sotto gli occhi di tutti che l'americano, dopo la difficilissima e amara stagione precedente, oggi si è finalmente riacceso. Gol, lampi, giocate, sorrisi. Quanto l'aspetto mentale può essere fondamentale nel calcio? Molto, moltissimo. Anche i dati sono dalla sua parte. Con lui in campo dal primo minuto, il Milan ha sempre trovato vittorie o pareggi in Serie A. Con Amorim, l'americano sembra aver ritrovato fiducia e morale sopratttutto sottoporta. Se ci pensiamo, con Allegri, Pulisic veniva fatto agire più spalle alla porta, quasi a supporto della prima punta, per troppo tempo Leao, ma senza trovare i giusti spazi e ritmi. Uno come lui invece è utile (e letale) puntando la porta, e non agendo da seconda punta. Per fare gol, Pulisic ha bisogno anche di spazi laterali, ma non solo. In area di rigore sa muoversi, e le reti fatte contro Inter e Genoa ne sono la prova perfetta. Se poi ci aggiungiamo quel pizzico di fiducia in più, allora il dato è tratto. Dopo un ottimo primo anno vissuto con Pioli, e un positivo e vincente percorso con Fonseca prima e Conceiçao poi (vedi la Supercoppa vinta con gol), Pulisic è pronto a tornare a segnare anche con Amorim. In questa stagione, Pulisic ha siglato per ora 4 reti e un assist in 11 presenze ufficiali.

DOPPIETTA IN NAZIONALE

Infatti, nel match di CONCACAF Nations League che si è giocato ieri a Miami, gli Stati Uniti hanno battuto agevolmente Haiti per 6-0 e uno dei grandi protagonisti della partita è stato Christian Pulisic che ha segnato una doppietta: partito titolare, l'attaccante del Milan è andato in gol due volt nel giro di due minuti, prima al 62' su rigore e poi ancora al 63'. Capitan America è rimasto in campo fino all'81' quando è stato sostituito da Albert. Le altre reti sono state siglate da Trusty, Hall, McKennie e Balogun. Nella serata italiana di martedì, gli Stati Uniti scenderanno ancora in campo contro Haiti a Cincinnati