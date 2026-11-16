Il mondo del calcio piange Dino Sani, campione d’Europa con la maglia del Milan nel ‘63 e campione del Mondo col Brasile nel ‘58

Il mondo del calcio piange Dino Sani, campione d’Europa con la maglia del Milan nel ‘63 e campione del Mondo col Brasile nel ‘58MilanNews.it
Oggi alle 14:30News
di Andrea La Manna
Nella giornata di oggi si è spento l'ex centrocampista Dino Sani

Nella giornata di oggi si è spento all'età di 94 anni l'ex centrocampista Dino Sani, campione del mondo con il Brasile nel 1958 e protagonista del Milan di Nereo Rocco con cui il 22 maggio 1963 vinse a Wembley contro il Benfica la prima storica Coppa dei campioni dei rossoneri (prima squadra italiana a vincerla). Ha giocato nel Milan dal 1961 al 1964: oltre la Coppa dei Campioni vinse anche lo scudetto nella stagione 1961-62. La redazione di MilanNews.it si stringe al dolore della famiglia.

LA CARRIERA DI SANI
Palmeiras, 15 presenze, 5 gol
Comercial-SP
San Paolo, 322 presenze, 108 gol
Milan, 63 presenze, 14 gol
Corinthias, 155 presenze, 32 gol
 