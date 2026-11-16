Il mondo del calcio piange Dino Sani, campione d’Europa con la maglia del Milan nel ‘63 e campione del Mondo col Brasile nel ‘58

Il Milan perde un pezzo della sua storia. Dino Sani, protagonista degli anni '60 rossoneri: uno Scudetto, una Coppa dei Campioni, 78 partite e 20 gol con la nostra maglia. Dino Sani ha contribuito a cambiare un'intera epoca del Milan, lasciando un'impronta che il tempo non cancellerà. Alla sua famiglia e ai suoi cari l'abbraccio commosso del popolo rossonero. Ciao Dino, e grazie per aver fatto grande il Milan.