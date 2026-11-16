Il mondo del calcio piange Dino Sani, campione d’Europa con la maglia del Milan nel ‘63 e campione del Mondo col Brasile nel ‘58
Nella giornata di oggi si è spento all'età di 94 anni l'ex centrocampista Dino Sani, campione del mondo con il Brasile nel 1958 e protagonista del Milan di Nereo Rocco con cui il 22 maggio 1963 vinse a Wembley contro il Benfica la prima storica Coppa dei campioni dei rossoneri (prima squadra italiana a vincerla). Ha giocato nel Milan dal 1961 al 1964: oltre la Coppa dei Campioni vinse anche lo scudetto nella stagione 1961-62. La redazione di MilanNews.it si stringe al dolore della famiglia.
LA CARRIERA DI SANI
Palmeiras, 15 presenze, 5 gol
Comercial-SP
San Paolo, 322 presenze, 108 gol
Milan, 63 presenze, 14 gol
Corinthias, 155 presenze, 32 gol
Il Milan perde un pezzo della sua storia. Dino Sani, protagonista degli anni '60 rossoneri: uno Scudetto, una Coppa dei Campioni, 78 partite e 20 gol con la nostra maglia. Dino Sani ha contribuito a cambiare un'intera epoca del Milan, lasciando un'impronta che il tempo non cancellerà. Alla sua famiglia e ai suoi cari l'abbraccio commosso del popolo rossonero. Ciao Dino, e grazie per aver fatto grande il Milan.— AC Milan (@acmilan) November 16, 2026
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