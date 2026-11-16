Under 21, le formazioni ufficiali di Italia-Belgio: Bartesaghi e Camarda dal 1'

Nella formazione iniziale dell'Italia Under 21 che affronterà a Livorno il Belgio ci sono anche i rossoneri Davide Bartesaghi e Francesco Camarda

Allo Stadio Armando Picchi di Livorno, l'Italia Under 21 di Silvio Baldini scenderà in campo alle 18.15 in un'amichevole contro il Belgio. Nella formazione titolare degli azzurrini ci sono anche due giocatore del Milan, cioè Davide Bartesaghi, che agirà da terzino sinistro, e Francesco Camarda, che sarà il terminale offensivo della squadra italiana.

Queste le formazioni ufficiali di Italia-Belgio:

ITALIA: Daffara; Lulli, Chiarodia, Comuzzo, Bartesaghi; Lipani, Faticanti, Dagasso; Cherubini, Camarda, Inacio.

BELGIO: Pieklak; Noubi, Nonge, Delorge, Mbangula; Lapage, Burlet; Vermant, Sagrado, Mirisola; De Vlieger.