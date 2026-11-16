Elite League U20, Italia-Svizzera 1-0: un tempo a testa per Comotto e Sala

L'Italia Under 20 ha battuto 1-0 la Svizzera. I due giocatori rossoneri a disposizione di Nunziata hanno giocato un tempo a testa

L'Italia Under 20 di Carmine Nunziata ha vinto 1-0 contro la Svizzera in un match valido per l'Elite League. A decidere la gara è stata una rete all'82' di Coletta su assist di Rao. Nella formazione titolare era presente anche il centrocampista del Milan Futuro Emanuele Sala che è rimasto in campo un tempo, prima di essere sostituito all'intervallo dall'altro rossonero convocato, vale a dire Christian Comotto. Con questo successo, la squadra azzurra sale a quota 9 punti in cinque partite.

Questo il tabellino di Italia-Svizzera riportato da mondoprimavera.com:

ITALIA-SVIZZERA 1-0

Marcatori: 82′ Coletta (I)

ITALIA: Vannucchi; Idele (57′ Nardin), Amey (46′ Reggiani), Plaia (70′ Verde), Cocchi (46′ Reale); Di Nunzio (70′ Riccio), Sala (46′ Comotto), Mout (46′ Coletta); Ladisa (46′ Mosconi) (83′ Conzato), Pugno (57′ Lavelli), Cardinali (57′ Rao). All. Carmine Nunziata.

SVIZZERA: Salchli; Lichtenstein, Ruiz, Schodler, Volken; Kabashi, Tsawa; Etoski, Rufener, Mardochee; Vasovic. A disp. Muslija, Aubert, Camara, Coric, Derbaci, Ishuayed, Passavant, Rexhaj, Smith, Srdanovic, Tarnutzer, Tsimba. All. Alex Frei.

Ammoniti: Etoski (S), Idele (I)

Arbitro: sig. Alberto Poli (ITA)