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L'Eintracht Francoforte ha un nuovo DS: Joti Chatzialexiou è il post Krosche
MilanNews.it
Il Francoforte ha un nuovo DS. Ora è davvero tutto pronto anche per l'annuncio di Marcus Krosche al Milan
Ora è ufficiale, anche prima del tempo: Joti Chatzialexiou si unirà all'Eintracht Francoforte dal Norimberga in anticipo rispetto a quanto previsto. Sarà il nuovo DS già per questa finestra di mercato di gennaio. Il club tedesco ha quindi ufficializzato quello che sarà il post Krosche, con il dirigente tedesco ormai prossimo a firmare con il Milan. Da capire anche quale sarà il futuro di Hardung.
ℹ️ Joti #Chatzialexious Vertrag endet Ende November. Der Club hat sich mit Eintracht Frankfurt, dem künftigen Arbeitgeber des 50-Jährigen, auf einen vorzeitigen Wechsel geeinigt. Zur Meldung 👉 https://t.co/WtZ5xI7TYy #fcn https://t.co/iVBBTmrbi1— 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) November 16, 2026
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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