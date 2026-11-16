News L'Eintracht Francoforte ha un nuovo DS: Joti Chatzialexiou è il post Krosche

Il Francoforte ha un nuovo DS. Ora è davvero tutto pronto anche per l'annuncio di Marcus Krosche al Milan

Ora è ufficiale, anche prima del tempo: Joti Chatzialexiou si unirà all'Eintracht Francoforte dal Norimberga in anticipo rispetto a quanto previsto. Sarà il nuovo DS già per questa finestra di mercato di gennaio. Il club tedesco ha quindi ufficializzato quello che sarà il post Krosche, con il dirigente tedesco ormai prossimo a firmare con il Milan. Da capire anche quale sarà il futuro di Hardung.