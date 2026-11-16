MN Sala (DAZN) fa notare: “Modric meglio dell’anno scorso, potrebbe continuare ancora ma per me tornerà a Madrid”

In esclusiva per MilanNews.it, Federico Sala bordocampista e giornalista di DAZN ha parlato così del rendimento del Milan di Amorim

In esclusiva per MilanNews.it, Federico Sala bordocampista e giornalista di DAZN ha parlato così del rendimento del Milan di Amorim e dei suoi cavalli di battaglia come Gila, Modric e Pulisic. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Come vedi Modric?

"Modric lo sto vedendo meglio dell'anno scorso. Può farla un'altra stagione, ma dovrà essere protetto con dei giocatori che possano farlo rendere bene dal punto di vista atletico. E' un giocatore così intelligente che può farlo, sa mettersi al posto giusto nel momento giusto. Secondo me però l'anno prossimo tornerà a Madrid. Avrebbe potuto farne un'altra? Sì...".