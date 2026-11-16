MN Sala (DAZN) non ha dubbi: “Rabiot e Pulisic i più importanti, Chris può fare una grandissima stagione”

In esclusiva per MilanNews.it, Federico Sala bordocampista e giornalista di DAZN ha parlato così del rendimento del Milan di Amorim

In esclusiva per MilanNews.it, Federico Sala bordocampista e giornalista di DAZN ha parlato così del rendimento del Milan di Amorim e dei suoi cavalli di battaglia come Gila, Modric e Pulisic. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Chi è il giocatore più importante di questa squadra?

"Pulisic secondo me, e l'ho visto da vicino a Genova, è tornato quel giocatore del 2025. Non nella seconda parte, ma quello di inizio anno con Allegri e di fine stagione con Conceiçao. E' un giocatore dominante, il più importante della squadra insieme a Rabiot. Chris è capace di essere spesso decisivo nelle partite decisive. Lo vedo bene anche fisicamente, prima non lo era ma anche di testa. E' in fiducia e il sistema di gioco di Amorim lo aiuta, si trova il suo spazio e va a lavorare con e senza palla. Sono convinto potrà fare davvero una grandissima stagione".