Esposito o Camarda? Sabatini: "Pio è più forte, ma il milanista ha due anni in meno..."

Nelle scorse ore a Radio Sportiva, il noto giornalista ed opinionista Sandro Sabatini ha risposto a una domanda sulla differenza tra Pio Esposito e Francesco Camarda. Questa la risposta di Sabatini.

ESPOSITO O CAMARDA? SABATINI COMMENTA

"Secondo me Pio è più forte ma Camarda ha due anni in meno ed è quindi due anni indietro come percorso fatto. Questo è fondamentale, molto importante perché credo che la vera differenza sia proprio nel percorso che entrambi hanno fatto. Esposito due anni fa era titolare in Serie B, l'altro oggi sta lì sempre in panchina al Milan…”.

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"Francesco oggi vive un momento di difficoltà psicologica, non fisica o tecnica. È un grande giocatore, ma soprattutto un ragazzo molto fragile e sensibile. Ma bisogna anche capirlo, è un ragazzo del 2008. È già nel calcio che conta e lì le pressioni ci sono. Gli ho detto che è bravo e gli ho fatto capire che glielo dico perché lo penso davvero".