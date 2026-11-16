MN Galliani: "Italo Galbiati ha insegnato a calciare in porta a Ibrahimovic"

Adriano Galliani ha parlato dal "Premio Modello Virtuoso del Calcio Italiano", intitolato a Italo Galbiati. Ecco le sue parole raccolte dall’inviato di MilanNews.it:

“Ho voluto tanto bene a Italo. Tanto è vero che le ultime cose Italo le ha fatte addirittura nel Monza. Quando a quasi 80 anni lo vedevo calciare con la maestria di sempre, incredibile, come un bambino. Italo davvero un maestro, un maestro di calcio. Italo ha insegnato a calciare in porta a Ibrahimovic, quando Ibra era alla Juventus. bra arriva dall'Ajax alla Juve, era un giocatore fortissimo, ma calciava male in porta. Fabio Capello mi dice sempre che quello che glieli ha raddrizzati lui piedi, Italo Galbiati. Poi Italo Galbiati non era solo un bravo allenatore, era un talent scout pazzesco, lui ha trovato tanti ragazzi per il Milan. Una vita passata con Fabio, è andato con lui al Madrid, alla Juve, alla Roma, nazionale inglese, nazionale russa, insomma, una vita dedicata al calcio di una persona di grande talento. Secondo me adesso, senza offendere gli allenatori attuali, ma allenatori bravi come Italo Galbiati, ce ne sono davvero pochi".