Costacurta sulla forza di Baresi: “Nella top 3 dei più forti con cui ho giocato, il primo a condurre palla in avanti”

Sul canale YouTube 'Milan Hello' di Andrea Longoni è uscito "Franco Baresi, la vera storia della leggenda", il documentario dedicato al grande Capitano del Milan.

Sul canale YouTube 'Milan Hello' di Andrea Longoni è uscito "Franco Baresi, la vera storia della leggenda", il documentario dedicato al grande Capitano del Milan. Un racconto emozionante, arricchito da interviste e testimonianze esclusive di allenatori, compagni, dirigenti e avversari. Galliani, Capello, Bergomi, Costacurta, Tassotti, Zico, Careca, Aldair, Simone, Panucci e tanti altri. Di seguito un estratto del documentario.

“Ho avuto la fortuna di giocare con la quasi totalità dei migliori giocatori della storia non solo italiana, ma anche stranieri e posso dire che probabilmente Franco è nei primi, diciamo cinque, per non dire tre, quindi stiamo parlando di un giocatore meraviglioso, fortissimo di di testa nonostante non fosse altissimo, ma con una velocità, un timing negli interventi, nell'anticipo ed è stato probabilmente il primo giocatore a portare avanti la palla offensivamente parlando, con quella forza, con quella tecnica che lo ha contraddistinto per tutta la carriera e che l'ha fatto diventare tra i più forti al mondo”.