Capello si emoziona raccontando il mito di Franco Baresi

Franco Baresi non sarà mai un giocatore e uomo come tutti gli altri per i tifosi del Milan. Quello che l'etereno numero sei ha dato a tutto il popolo rossonero ha un valore senza stima, infinito. Anche dopo la sua scomparsa, le voci, i racconti e i tanti pensieri e ricordi su di lui proseguono incessantemente, a testimonianza di un uomo che è stato definito il milanista del secolo.

Così, Fabio Capello sul canale YouTube 'Milan Hello' di Andrea Longoni ha voluto ricordare, ancora una volta tutta la grandezza di Baresi con la maglia del Milan:

“È stato importante per quello che ha trasmesso agli altri giocatori quando venivano a giocare nel Milan. Parlo di campioni, parlo di giocatori importanti, stranieri, di tutte le qualità. Vedevano in lui l'uomo che trasmetteva la storia del Milan. Franco nello spogliatoio non parlava tanto, però quando parlava veniva ascoltato perché si sentiva che venivano dal cuore le sue parole, si sentiva che erano qualcosa di importante per tutti”.