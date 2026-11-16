Pellegatti non è d’accordo: “Camarda al Torino? Cosa va a fare, farebbe la stessa fine del Milan”
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Carlo Pellegatti ha commentato il rumor di mercato rivelato da Tuttosport che riguarda il possibile approdo in prestito di Camarda al Torino
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato il rumor di mercato rivelato da Tuttosport che riguarda il possibile approdo in prestito di Camarda al Torino. Queste le sue parole.
"Leggo su Tuttosport che Camarda potrebbe andare a Torino. Domanda: cosa va a Torino a fare? Non tanto per il valore, la qualità di Abate, che oltretutto lo conosce bene, ma là davanti ci sono Adams e Simeone, l'attacco del Torino ha già elementi di valore, quindi rischierebbe di fare la fine che fa in questo momento nel Milan di non giocare mai. Anzi qui ne ha uno solo, là invece ne ha addirittura due o tre. Camarda deve andare a trovare un posto, una città, una squadra, un club, un allenatore, che gli dia dello spazio".
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