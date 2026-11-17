Milan, arriva Krosche. Di Marzio: "Il responsabile sarà lui, Ibra non ha mai comandato e continuerà a fare il consulente"

Gianluca Di Marzio parla dell'arrivo di Marcus Krosche al Milan e che tipo di ruolo continuerà ad avere Ibra con la nomina del tedesco

Il Milan è pronto ad abbracciare Marcus Krosche: il tedesco sara il nuovo Head of Football del club dopo che Cardinale l'aveva cercato con insistenza già in estate. L'ex Eintracht che rapporto avrà con Ibrahimovic? Ne parla Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:

“Ibra non è mai stato al comando del Milan, né quando è andato via né Tare e né nel periodo di interregno. Adesso al comando c’è Cardinale perché è lui il vero punto di riferimento di Amorim. C’è l’allenatore e ci sarà il nuovo Head of Football che sarà Marcus Krosche. Arriverà dall’Eintracht, ormai si aspetta solo che venga definito formalmente questo accordo. Il responsabile sarà lui, e Ibrahimovic resterà a fare quello che sta facendo adesso, ovvero un consulente di RedBird e di Cardinale. Ma come avete visto, dall’inizio della stagione sarà andato una volta a Milanello e una-due volte a San Siro. Non è lui ad oggi a comandare le operazioni in casa Milan”.