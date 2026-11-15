Origi racconta la difficile esperienza con la maglia del Milan

A volte ritornano, o invece no. L'ex attaccante del Milan Divock Origi è tornato a parlare della tremenda esperienza vissuta in rossonero nella stagione 2022/2023. In un'intervista in Belgio, l'ex leggenda del Liverpool ha commentato la travagliata parentesi milanese con la maglia del Milan:

ORIGI TORNA A PARLARE DEL MILAN

"In quell'ultimo periodo al Milan sono rimasto concentrato. Allenandomi personalmente e facendo affidamento sulla mia esperienza. Non si impara solo attraverso i momenti belli, ma anche attraverso il dolore. Alla fine, tutto è una lezione di vita. Non ho paura di nessuno dei due lati. Mi ha anche fatto crescere come uomo. Finora tutti hanno visto solo il mio lato calcistico. Ma dentro di me si celano diversi aspetti. Ad esempio, attualmente sono tornato a studiare. Fino ad arrivare a Harvard. Perché voglio perfezionare il mio lato imprenditoriale. E combinarlo eventualmente con la mia passione per la moda e il design. Dopo i Mondiali del 2014 ho scelto consapevolmente di condurre una vita riservata. Sono una persona che ha bisogno di molta tranquillità, in modo da potermi concentrare su ciò che è necessario per il mio lavoro. Per questo motivo, ad esempio, ho disattivato i commenti su Instagram".