Dida: "Endrick? Spero di rivedere presto un brasiliano con la maglia del Milan"

L'ex portiere rossonero Nelson Dida ha detto la sua su Endrick, attaccante brasiliano del Real Madrid che piace tanto al Milan

Intervistato da Sky a margine della presentazione del Trofeo Galbiati, Nelson Dida, ex portiere rossonero, ha commentato così la prima parte di stagione del Milan: "Il Milan sta crescendo piano piano. È un Milan che in campionato sta andando bene, penso che possiamo ancora fare di più, mentre in Coppa manca ancora qualcosa".

Il brasiliano ha detto poi la sua anche su Endrick, attaccante del Real Madrid e del Brasile che piace tanto anche al Milan: "Endrick per me è un grandissimo giocatore. Quando vedo lui giocare mi sembra un po' Romario, che è un po' piccolino, ma quando è in area è decisivo. Quando ha avuto l'opportunità di giocare ha fatto anche gol. Penso che lui possa veramente fare bene nel Real Madrid e in nazionale, ma se è disponibile per venire nel Milan non lo so. Spero che un brasiliano ritorni presto a giocare nel campionato italiano e ad indossare la maglia del Milan".