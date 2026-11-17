Donadoni: "Da bambino sempre stato tifoso del Milan, il mio idolo era Rivera"

Un estratto delle belle parole di Roberto Donadoni in merito al suo passato legato ai colori rossoneri vestiti con la maglia del Milan

Ospite di lusso del Milan Club Orgoglio Rossonero, l'ex giocatore rossonero Roberto Donadoni ha rilasciato queste parole ai microfoni di Sportitalia. Ecco un suo intervento in merito a tutti i ricordi legati al Milan, con un particolare aneddoto svelato quando era solo un bambino con un sogno in testa: diventare calciatore:

DONADONI RACCONTA LA PASSIONE PER IL MILAN

"Sono personalmente orgoglioso di aver contribuito in una piccola parte in quelli che sono stati tanti begli anni del Milan e aver avuto la possibilità di gioire tante volte e di avere l'affetto di un pubblico di questo tipo che ci ha seguito veramente con un sostegno che faceva veramente la differenza. Eravamo un'ottima squadra, ma quando poi hai un supporto di quel tipo tutto diventa ancora più facile. Anche chi non mi ha visto giocare sa chi sono? Diciamo che è una situazione che si ripete costantemente, no? Succedeva a me quando ero ragazzino, ero tifoso del Milan e c'era Rivera che era un mio idolo e quindi si andava a giocare al campetto cercando di scimmiottare in qualche modo questi grandi campioni. Poi il destino ha voluto che anche noi entrassimo a far parte di questa famiglia, quindi adesso credo che la cosa positiva sia quella di aver lasciato qualcosa, non solo legato ai risultati sul campo che chiaramente è una cosa importante perché raggiungere i successi è importante, ma comunque aver dato qualcosa in più ai giovani che poi ci hanno seguito".