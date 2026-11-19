Conti sulla leadership di Ibra: "Se sei debole di carattere con lui fai fatica"
Arrivato al Milan durante l’estate delle “cose formali” di Fassoniana memoria, l’avventura rossonera di Andrea Conti è stata segnata, purtroppo, da una lunga serie di problemi fisici ed infortuni che hanno infine decretato il suo ritiro dal calcio giocato a soli 31 anni. L’ex terzino, intervistato da FanPage, si apre e parla a 360°. Questo un curioso estratto delle sue parole su Zlatan Ibrahimovic:
CONTI RACCONTA LA LEADERSHIP DI IBRA
"Penso che per i ragazzi di oggi sia difficile da sostenere, ma il suo modo di fare è quello che l’ha portato ai livelli a cui è arrivato e rispecchia pienamente il personaggio che è. Non sono assolutamente contrario al suo modo di fare. Anzi. È uno che ti sprona e ti porta a dare sempre il meglio di te. Se sei caratterialmente forte, sono cose che riesci a sostenere e che magari ti spingono a dare qualcosa in più. Se invece sei più debole caratterialmente, puoi fare più fatica a sopportarle. Però Zlatan era un leader carismatico, un leader tecnico, uno che si faceva sentire. La carriera che ha fatto dimostra che quel modo di essere gli apparteneva".
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