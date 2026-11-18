Brocchi racconta Ronaldo: "Una volta ci zittì segnando un gol incredibile"

Ai microfoni del podcast TikTok Dopopartita, l’ex centrocampista del Milan Christian Brocchi ha voluto raccontare un curioso aneddoto su Ronaldo quando vestiva la maglia rossonera.

BROCCHI RACCONTA RONALDO

“Al Milan con qualche chilo in più e con tutti i problemi che aveva, era comunque il più forte di tutti. Ricordo una partita in cui lui era in campo ma era come se non ci fosse. Non si muoveva, non pressava e toccava pochi palloni. Ad un certo punto, un po’ tutti noi che eravamo in campo ci eravamo stufati della sua passività, abbiamo iniziato a guardarlo un po’ male come a dire ‘fai qualcosa dai, aiutaci’. Lui si gira e ci dice ‘prossima palla faccio gol e poi non mi parlate più per oggi’. Due minuti dopo, sassata sotto l’incrocio e 1-0 per noi”.