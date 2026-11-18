Ex Milan, Emanuelson racconta il primo approccio con Ibra e Seedorf

Intervistato dal giornalista Alessandro Schiavone in esclusiva per MilanNews.it nella Johan Cruijff Arena di Amsterdam, al termine della sfida tra le leggende di Ajax e Barcellona domenica pomeriggio, Urby Emanuelson ha ripercorso la sua esperienza al Milan. Ecco un estratto delle sue parole in merito alla sua prima esperienza in rossonero, nel gennaio del 2011. L'olandese era infatti un giovane talento dell'Ajax e l'approccio al mondo Milan si rivelò subito forte e non banale con l'incontro insieme a Ibrahimovic e Seedorf:

EMANUELSON RACCONTA L'ARRIVO AL MILAN

"È stato Ibra a prendermi sotto la sua ala protettiva, insieme ovviamente a Clarence Seedorf. Li conoscevo già un po' per via della mia precedente esperienza qui. Con Clarence avevo giocato in Nazionale, ovviamente. Per me era il primo passo fuori dall'Ajax, quindi ero un po' nervoso (ride, ndr)".