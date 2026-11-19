Massimo Oddo racconta gli scherzi che lui e Andrea Pirlo facevano a Rino Gattuso
Intervistato da Repubblica, Massimo Oddo, ex compagno di squadra di Rino Gattuso al Milan, ha raccontato gli scherzi che lui e Andrea Pirlo amavano fare all'attuale allenatore della Lazio: "Eravamo i re degli scherzi. Una volta, in ritiro, gli abbiamo cosparso il letto di sabbia. Nel 2007, il giorno prima dei quarti di Champions contro il Bayern, si arrabbiò perché stavamo mangiando un gelato: 'Domani giochiamo una partita fondamentale e voi vi divertite così?'. Mi diede una forchettata sulla coscia. In altre occasioni, mi prendeva in giro perché stavo sui libri.
Al Milan io e Pirlo ci divertivamo a fargli perdere la pazienza. Scherzi a parte, l’impennata della Lazio non è un caso, ma il frutto degli insegnamenti di Gattuso. Nei momenti di difficoltà, Rino ottiene il massimo. Non a caso faceva parte dell’ultima Nazionale campione del mondo, quando il calcio italiano viveva un periodo complicato perché stava uscendo da Calciopoli".
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