El Shaarawy torna sugli anni al Milan: "Il secondo è stato il bello della mia carriera"

L'ex rossonero Stephan El Shaarawy ha ricordato alla Gazzetta dello Sport la sua esperienza con la maglia del Milan dal 2011 al 2015

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Stephan El Shaarawy, attaccante del Genoa, ha parlato anche della sua esperienza al Milan dal 2011 al 2015. Queste le sue parole: "Il secondo anno è stato il più prolifico della mia carriera, il più bello della mia carriera. Negli anni successivi ho avuto due infortuni che mi hanno tenuto fuori tantissimo tempo. Non sono stati periodi semplici. Non giocavo ed ero frustrato. Però ho avuto tanto sostegno dalla mia famiglia che mi ha aiutato a rialzarmi. Era però arrivato anche il momento di cambiare e ho provato un’altra esperienza. Monaco? Valutai con la mia famiglia che fosse la scelta più giusta, ma l’ultimo mese e mezzo mi allenai da solo, di nuovo frustrato, deluso. Per fortuna arrivò la Roma: un cambiamento netto, una rinascita con gol di tacco al volo sotto la Sud all’esordio.

In rossonero fui scelto anche per la copertina di FIFA 14? Capitò tutto velocemente, un anno molto intenso dentro e fuori dal campo: i primi contratti con gli sponsor, le prime pubblicità, le prime copertine. Ti trovi dentro un mondo molto più grande di te, che sicuramente non è facile gestire. Ci è voluto equilibrio per gestire i momenti buoni e quelli negativi".