Oddo: "L’uscita di scena di Paolo Maldini dalla Figc mi ha rattristato. In quel momento ho pensato: 'Non cambierà mai nulla'"

L'ex rossonero Massimo Oddo ha detto la sua sul momento del calcio italiano

Ai microfoni di Repubblica, Massimo Oddo, ex difensore e allenatore rossonero, ha commentato così il momento del calcio italiano: "Il talento non è scomparso, ma bisogna avere pazienza. Prendo come esempio Camarda, uno dei centravanti più promettenti che abbia mai visto. Non ha saputo aspettare e ha pagato il salto precoce in Serie A. Doveva fare un percorso più graduale, come Pio Esposito. In generale, mi preoccupa lo strapotere dei procuratori.

Il calcio italiano andrebbe rilanciato come fosse un’azienda. Servirebbe una figura come Sergio Marchionne, un manager che valorizzi il nostro prodotto. La partita con il resto d’Europa è soprattutto economica, non solo agonistica. Il futuro della FIGC tra Galliani e Malagò? Dei nomi non parlo, ma ci tengo a dire una cosa. L’uscita di scena di Paolo Maldini dalla Figc mi ha rattristato. In quel momento ho pensato: 'Non cambierà mai nulla'".