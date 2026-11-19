Ex Milan, Rade Krunic rinnova con la Stella Rossa fino al 2028 opzione per un'altra stagione

La Stella Rossa ha annunciato il rinnovo di contratto dell'ex centrocampista rossonero Rade Krunic fino al 2028

Rade Krunic, ex centrocampista di Empoli e Milan, ha firmato nelle scorse ore il rinnovo di contratto con la Stella Rossa fino al 30 giugno 2028, con opzione per un altro anno. Questo il comunicto ufficiale del club serbo: "La Stella Rossa comunica con soddisfazione che il centrocampista Rade Krunic ha firmato un nuovo contratto con il club fino al 2028, con la possibilità di prolungare l'accordo per un'ulteriore stagione".

Ecco le parole di Krunic dopo la firma riportate da tuttomercatoweb.com: "Non è stata una decisione difficile. Non appena mi è stata proposta la possibilità di rinnovare, abbiamo trovato rapidamente un accordo. Questo è il club dei miei sogni, non ho avuto dubbi nemmeno per un secondo e aspettavo con impazienza questa opportunità. Naturalmente abbiamo aspettato che terminassero le partite europee e di campionato, scegliendo il momento giusto durante la pausa per le nazionali per prolungare la collaborazione. Sono felicissimo. Ho raggiunto alcuni obiettivi, ma siamo ancora lontani da ciò che spero e a cui aspiro. Credo che possiamo migliorare ancora molto, sia come squadra sia come gruppo. Spero che questa stagione e la prossima ci riservino qualcosa di meraviglioso e speciale.

Un messaggio per i tifosi della Stella Rossa? Prima di tutto, voglio ringraziarli per l'amore che dimostrano a me, ai miei compagni e a questo club. Voglio chiedere loro di continuare a sostenerci Ad come hanno fatto finora. Grazie per tutto".