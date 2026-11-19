Costacurta: "Se uno vuole giocare in club come il Milan deve avere una certa mentalità in tutte le partite, altrimenti non può farne parte"

L'ex difensore rossonero Alessandro Costacurta ha commentato il rendimento del Milan di Ruben Amorim

L'ex difensore rossonero Alessandro Costacurta ha rilasciato queste parole alla Gazzetta dello Sport sul Milan di Ruben Amorim che sta avendo alti e bassi come la brutta sconfitta contro il Ferencvaros in Europa League pochi giorni dopo la grande vittoria nel derby contro l'Inter: "Credo che ci siano dei anche dei limiti tecnici. È chiaro che però risaltano ancora di più quando non c'è l'impegno e l'attitudine caratteriale. Questo è stato sorprendente perché si arrivava da una vittoria meravigliosa nel derby e quindi quella era veramente la prova per capire se era una squadra che poteva crescere immediatamente oppure bisognava aspettare. Credo che quella sconfitta in casa in Europa abbia confermato che è una squadra che deve migliorare sotto l'aspetto della concentrazione. Siccome ci sono dei limiti tecnici, se emergono anche quelli caratteriali il Milan è una squadra che perde in casa contro il Ferencváros.

Amorim? Io credo che lui sia una persona che possa fare bene. Io ho sempre dato poca importanza sinceramente agli allenatori, nel senso che io credo che ogni giocatore abbia uno spirito e un carattere che deve tirare fuori. Se uno vuole appartenere a una squadra come Milan, Juve, Manchester City, Paris Saint-Germain deve avere una certa mentalità in tutte le partite, altrimenti non può farne parte. E io non ho mai criticato le scelte di Amorim, perché io credo che il Milan abbia tanti giocatori che possono giocare titolari. Quindi io ho soltanto espresso una critica verso i giocatori, mai contro Amorim".