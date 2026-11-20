Zazzaroni difende Allegri e stuzzica il Milan: "È utile ricordare che la società aveva disatteso le sue indicazioni di mercato, salvo poi..."

Ivan Zazzaroni difende Allegri sulle colonne de Il Corriere dello Sport

Nel corso del consueto appuntamento con il suo commento per Il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha difeso l'ex allenatore del Milan, oggi a Napoli, Massimiliano Allegri dalle ingnenti critiche che gli sono state mosse contro nel corso di questa sosta e non solo:

"Un giorno, a due passi dall’altare, Massimiliano Allegri decise di essere Max: si svestì dal patto nuziale e corse a Stintino da Giovanni Galeone. Quella fuga dal matrimonio, più di un manifesto esistenziale, raccontava tanto dell’uomo e degli errori che, anche quando si fanno e magari non sono proprio piccoli, hanno sempre una possibilità di non risultare fatali.

Di errori e di scelte in questi anni Max ne ha fatti tanti perché non sbaglia solo chi sta fermo, ogni decisione ha il proprio lato oscuro e Max non è il tipo a cui puoi semplicemente mettere un assegno in bianco davanti agli occhi.

Si fa presto a essere Allegri, ma non è poi così semplice. Non lo è in particolare da qualche anno, precisamente da quando - scelta imperdonabile - rinunciò al contratto col Real Madrid, la società più importante al mondo (tre anni a 8,5 milioni netti a stagione più i premi) per tornare in una Juve che di lì a poco si sarebbe sfasciata sotto i colpi assestati dall’interno (Elkann-Agnelli), dalla Procura di Torino e dalla giustizia sportiva.

Non è semplice, se hai il carattere di Max, tacere dopo aver ascoltato o letto certe intemerate social, attacchi personali d’ogni genere, le offese dei nemichetti like to like, le ossessive stupidaggini dei tanti imitatori di Adani e Cassano, i pifferai dell’anti-allegrismo forse più per marketing che per reale convinzione.

In un mondo in cui tutti si vendono, Max preferisce restare sé stesso. Anche se non è semplice subire in silenzio, anche se è complicato non rispondere a chiunque, come faceva da ragazzo a Livorno o da calciatore poco incline a tacere. Non è semplice, ma significa essere diventati adulti.

Nel parco giochi sono rimasti gli altri e Max è diventato grande anche quando gli è capitato di cadere. Uscire da un Milan che nella seconda parte della stagione aveva dilapidato un autentico patrimonio di punti e denari - una sua responsabilità, ci mancherebbe - lo ha messo sul banco degli imputati, ma anche se Allegri non ha mai chiesto difese d’ufficio è utile ricordare che la società aveva del tutto disatteso le sue indicazioni di mercato. «Non ci sono soldi per il difensore e l’attaccante», la risposta alle richieste, salvo poi vedere che lo stesso difensore e soprattutto lo stesso attaccante mesi dopo è stato pagato 74 milioni.

Ora c’è Napoli con tutte le difficoltà del caso. Una squadra che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe essere demolita e poi ricostruita nel giro di un mese. A gennaio, tra partenze e arrivi, un autentico, improbabile Barnum. La lista dei giocatori da prestare - impossibile venderli - comprende Beukema, Neres, Lucca, Lang, Olivera, Giovane. Quella dei possibili arrivi, Sebastiano Esposito (servono soldi), Pedro Morisco, un attaccante centrale e un centrocampista. De Bruyne, che prima della sosta sarebbe potuto rientrare nei sacrificabili, oggi non è più in partenza. Accadrà?

Difficile dirlo. Io non ci punterei un euro. Chissà, se provocato, anche il nuovo Max in abito talare si svestirà dei panni come tanti anni fa. Si divorzia per molto meno. Lo sanno tutti, a partire dai protagonisti in campo.

PS. Se c’è una cosa che Max sa fare molto meglio di tanti suoi colleghi è parlare ai giornalisti durante la conferenza stampa. Ed è forse per questo che il presidente ha deciso di cancellare gli incontri. Per fortuna, stavolta non ha costretto i cronisti ad andare fino a Castel Volturno per salutare Lombardo e tornare a casa senza una parola del tecnico. Respect".

