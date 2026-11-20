Ravezzani spiega: “Sfiducia dei tifosi in Cardinale? Il Milan è una macedonia”
Fabio Ravezzani ha commentato le ultime dichiarazioni del patron del Milan Gerry Cardinale
Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentato le ultime dichiarazioni del patron del Milan Gerry Cardinale rilasciate alla Gazzetta dello Sport. Di seguito un estratto delle sue parole.
“Perché i tifosi poi non si fidano? Perché vedono che il Milan continua a essere una specie di macedonia di dirigenti che entrano, che escono, che vengono cambiati, che nel giro di pochi mesi perdono il loro posto perché ne arrivano degli altri”.
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