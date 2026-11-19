Ravezzani avvisa Cardinale: “Quando si fanno promesse vanno mantenute, il rischio è che nessuno ti creda più”

Fabio Ravezzani ha commentato le ultime dichiarazioni del patron del Milan Gerry Cardinale rilasciate alla Gazzetta dello Sport.

Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentato le ultime dichiarazioni del patron del Milan Gerry Cardinale rilasciate alla Gazzetta dello Sport. Di seguito un estratto delle sue parole.

"Quando si fanno delle promesse bisogna avere poi anche il buon gusto di mantenerle, oppure sarebbe meglio fermarsi con le promesse perché a furia di parlare c'è il rischio che nessuno ti creda più. Io mi sono preso due appunti sulle precedenti promesse di Cardinale che sono abbastanza bizzarre se rivedute con le dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta dello Sport”.