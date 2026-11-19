MN Huntelaar e il consiglio a Ramos: "Si concentri sul gioco godendosi il momento"

Le dichiarazioni di Klaas-Jan Hunterlaar in esclusiva ai microfoni di Alessandro Schiavone per MilanNews.it

Klaas-Jan Huntelaar si è concesso in esclusiva a MilanNews.it, intervistato da Alessandro Schiavone ad Amsterdam. L'attaccante olandese ha vestito la maglia rossonera nella stagione 2009/10, quella successiva alla partenza di Kaká, mettendo a segno 7 gol in 30 presenze. Arrivato dal Real Madrid, Huntelaar lasciò il Milan nell'estate successiva per trasferirsi allo Schalke 04. Nel corso dell'intervista, l'ex centravanti ha ripercorso i suoi ricordi in rossonero, soffermandosi in particolare sulla doppietta al Catania, una delle sue serate più memorabili a San Siro, e sull'esperienza condivisa con Ronaldinho. Un consiglio, infine, a Gonçalo Ramos, alle prese con un momento complicato sotto porta.



Klaas-Jan, una sola stagione al Milan, nel 2009/10. Che ricordi hai della tua esperienza in rossonero?

"Ho ricordi bellissimi. Il Milan è un grande club, con una bella atmosfera allo stadio. È stato davvero bello giocare lì".

Gonçalo Ramos sta faticando a trovare la via del gol. Anche tu hai attraversato momenti simili... Che consiglio gli daresti?

"Gli direi di concentrarsi semplicemente sul gioco e di godersi il momento".