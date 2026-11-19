De Winter: "Vedendolo da fuori, non pensavo che Pavlovic sarebbe diventato un così grande amico"

Koni De Winter, difensore del Milan, è stato intervistato da SportMediaset a margine del Meet&Greet al Milan Store di San Babila.

Koni De Winter, difensore del Milan, è stato intervistato da Claudio Raimondi di SportMediaset a margine del Meet&Greet al Milan Store di San Babila. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Mi sembra che ci sia una grande intesa tra te e Strahinja Pavlovic anche fuori dal campo.

"Sì, è vero, abbiamo trovato un buon rapporto io e lui, ci siamo trovati l'anno scorso. Poi quando lo vedi magari non pensi, cioè io non pensavo che sarebbe stato un grande amico così, però ci siamo trovati molto bene sia fuori che dentro il campo, è molto bello passare i giorni con lui".

I nostri 007 a Milanello ci raccontano di grandi sfide tra te e Pavlovic anche a ping pong. Chi è più forte?

"Questo è difficile, però lui ha iniziato ad un livello molto più alto di me. Però adesso sono cresciuto molto, anche se devo dire che lui è ancora più forte. Però sì, ogni giorno iniziamo la giornata con una partita di ping pong e poi iniziamo a lavorare".

Vorresti che tua figlia giocasse a calcio in un futuro? Stai progettando un secondo figlio? Vorresti avere un figlio calciatore?

"Io voglio che lei faccia quello che vuole, dove si sente bene, che non senta pressione e dove si può esprimere al meglio. E poi, tornando sul ping pong, mi sa che c'è qualche video, magari possiamo vedere che lo batto".