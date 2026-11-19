Vazquez esalta Modric: "Quello che sta facendo va ormai ben oltre il calcio. È uno dei più grandi"
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Lucaz Vazquez ha speso bellissime parole nei confronti del suo ex compagno di squadra al Real Madrid Luka Modric
Lucaz Vazquez, attuale terzino del Bayer Leverkusen che è stato per anni al Real Madrid insieme a Luka Modric, ha commentato così il rendimento ancora di alto livello del campione croato con la maglia del Milan: "È ancora lì… E se la cava benissimo. Quello che sta facendo e dimostrando va ormai ben oltre il calcio. È un esempio per tutti i giovani, è uno dei più grandi.
Luka è speciale, è un mio amico e ci sentiamo spesso. Per me è un grande punto di riferimento, ora che sto invecchiando, perché mi rendo conto che lui, alla mia età, giocava nel Real Madrid da titolare e ad altissimi livelli. Il migliore con cui ho giocato? È tra Toni Kroos e Luka, ma non riesco a scegliere".
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