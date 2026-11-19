Vazquez esalta Modric: "Quello che sta facendo va ormai ben oltre il calcio. È uno dei più grandi"

Lucaz Vazquez ha speso bellissime parole nei confronti del suo ex compagno di squadra al Real Madrid Luka Modric

Lucaz Vazquez, attuale terzino del Bayer Leverkusen che è stato per anni al Real Madrid insieme a Luka Modric, ha commentato così il rendimento ancora di alto livello del campione croato con la maglia del Milan: "È ancora lì… E se la cava benissimo. Quello che sta facendo e dimostrando va ormai ben oltre il calcio. È un esempio per tutti i giovani, è uno dei più grandi.

Luka è speciale, è un mio amico e ci sentiamo spesso. Per me è un grande punto di riferimento, ora che sto invecchiando, perché mi rendo conto che lui, alla mia età, giocava nel Real Madrid da titolare e ad altissimi livelli. Il migliore con cui ho giocato? È tra Toni Kroos e Luka, ma non riesco a scegliere".