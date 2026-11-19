De Winter: "Bene che Amorim mi metta sempre centrale e non terzino: lo posso fare, ma non è il mio ruolo"

Koni De Winter, difensore del Milan, è stato intervistato da SportMediaset a margine del Meet&Greet al Milan Store di San Babila.

Koni De Winter, difensore del Milan, è stato intervistato da Claudio Raimondi di SportMediaset a margine del Meet&Greet al Milan Store di San Babila. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Sei stato utilizzato anche da terzino, ma ora giochi solo da centrale...

"Bene, bene, perché anche io mi sento centrale, però è vero che posso anche fare il terzino. È una cosa che posso fare, però non è la mia posizione preferita. Però sì, è vero che nel passato ho giocato qualche partita là, però mi trovo bene da centrale e sono contento che il mister lo veda anche".