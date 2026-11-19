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Pavlovic, ancora allenamento parzialmente in gruppo. Si lavora per il Frosinone
MilanNews.it
Strahinja Pavlovic non è ancora al 100% ma sta lavorando in vista della partita di domenica pomeriggio a San Siro contro il Frosinone
Anche oggi la squadra si è allenata a Milanello per preparare la sfida di domenica pomeriggio a San Siro contro il Frosinone, con i nazionali che stanno completando il loro rientro in Italia. Apprende la redazione di MilanNews.it che Strahinja Pavlovic si è allenato anche oggi parzialmente in gruppo: dopo le coliche renali dei giorni scorsi il difensore serbo non è ancora al 100% ma sta lavorando puntando ad essere presente contro la formazione di Alvini il 22 novembre.
di Antonio Vitiello.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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