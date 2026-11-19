MN Pavlovic, ancora allenamento parzialmente in gruppo. Si lavora per il Frosinone

Strahinja Pavlovic non è ancora al 100% ma sta lavorando in vista della partita di domenica pomeriggio a San Siro contro il Frosinone

Anche oggi la squadra si è allenata a Milanello per preparare la sfida di domenica pomeriggio a San Siro contro il Frosinone, con i nazionali che stanno completando il loro rientro in Italia. Apprende la redazione di MilanNews.it che Strahinja Pavlovic si è allenato anche oggi parzialmente in gruppo: dopo le coliche renali dei giorni scorsi il difensore serbo non è ancora al 100% ma sta lavorando puntando ad essere presente contro la formazione di Alvini il 22 novembre.

di Antonio Vitiello.